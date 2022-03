Cientistas de Hong Kong pedem abandono da estrategia de 'zero covid'

Cientistas de alto nível de Hong Kong pediram, nesta terça-feira (22), às autoridades do território chinês a abandonar a estratégia de "zero covid" antes que chegue uma nova onda de casos e o centro financeiro fique "fechado para sempre".



"Os dois últimos meses foram uma experiência muito dolorosa e não podemos nos dar o luxo de esperar", disse à imprensa Gabriel Leung, que dirige uma equipe de cientistas que trabalham sobre o vírus.



Na segunda-feira, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou uma flexibilização das restrições a partir de 1º de abril - principalmente nos voos internacionais e na duração da quarentena na chegada ao território -, mas se negou a dar um caminho para pôr fim à crise.



Desde janeiro, Hong Kong sofre de um surto sem precedentes da variante ômicron, altamente contagiosa.



Leung, decano da faculdade de medicina da Universidade de Hong Kong, é um especialista do governo a quem Lan recorre regularmente e, nesta terça, pediu para que a covid fosse tratada como uma doença endêmica e que os esforços fossem concentrados na vacinação, sob o risco de que Hong Kong seja um "porto fechado para sempre".



Um enfoque que se distanciaria da estratégia de "zero covid" na China, cujo presidente Xi Jinping recusou, na semana passada, flexibilizar restrições, preferindo confinar dezenas milhares de pessoas.



A equipe de Leung calcula que cerca de 4,4 milhões de pessoas de Hong Kong, uma das cidades mais povoadas do mundo, ou seja, 60% da população, foi contaminada desde que começou a quinta onda da ômicron.