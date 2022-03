OMS critica países europeus por suspenderem suas restrições anticovid muito 'brutalmente'

Vários países europeus, como Alemanha, França, Itália e Reino Unido, levantaram suas restrições anticovid muito "brutalmente" e vivem agora um claro aumento dos casos devido à subvariante BA2, lamentou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (22).



Em coletiva de imprensa em Moldávia, o diretor da OMS para Europa, Hans Kluge, afirmou que a situação epidemiológica do continente deve ser monitorada, mas reiterou que ainda mantém seu "otimismo".



O número de casos de covid está aumentando em 18 dos 53 países da área europeia da OMS, segundo a organização.



"Os países em que observamos um aumento particular são Reino Unido, Irlanda, Grécia, Chipre, França, Itália e Alemanha", disse Kluge. "Estes países suspenderam as restrições brutalmente", completou.



De acordo com os dados da OMS, o número de novos casos na Europa caiu de maneira acentuada após o pico no final de janeiro, mas voltou a aumentar desde o início de março.



Nos últimos sete dias foram registrados mais de 5,1 milhões de novos casos e 12.496 mortes na região europeia da OMS, o que eleva o total de casos detectados desde o início da pandemia a 194,4 milhões e o número de mortes a mais de 1,92 milhão.