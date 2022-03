Negociações com Ucrânia não são 'substanciais', diz Kremlin

O Kremlin considerou, nesta terça-feira (22), que as negociações em curso com a Ucrânia para acabar com a operação militar russa deveriam ser mais "substanciais".



"Está em curso um certo processo (de negociações), mas gostaríamos que fosse mais enérgico, mais substancial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O porta-voz não revelou mais detalhes sobre os temas em que as conversações não avançam "porque atualmente tornar públicas (estas questões) apenas prejudica o processo de negociações, que já é mais lento e menos substancial do que gostaríamos".



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira que está disposto a conversar com o colega russo Vladimir Putin sobre um "compromisso" para a região do Donbas, no leste da Ucrânia, também sobre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, para acabar com a ofensiva iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro.



Mas Zelensky explicou que um acordo do tipo exigirá um referendo para que os ucranianos aprovem ou rejeitem a medida.