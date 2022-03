O Kremlin considerou, nesta terça-feira (22), que as negociações em curso com a Ucrânia para pôr fim à operação militar russa deveriam ser mais "substanciais".



"Está em curso um certo processo (de negociações), mas gostaríamos que fosse mais enérgico, mais substancial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.