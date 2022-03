Dois iates do oligarca russo Abramovich atracam na Turquia

Dois iates que pertencem ao bilionário russo Roman Abramovich atracaram no sudoeste da Turquia, país que não aderiu às sanções ocidentais impostas contra a Rússia por boa parte da comunidade internacional após a invasão da Ucrânia, informa a imprensa turca.



O "Eclipse", um iate de 163 metros de comprimento, com bandeira de Bermudas, atracou na manhã desta terça-feira no porto de Marmaris, destacaram jornais turcos, que citaram sites que monitoram o tráfego marítimo.



O "Eclipse" é o segundo maior iate do mundo e chegou à Turquia depois do "Solaris", também pertencente a Abramovich, de 140 metros de comprimento, que foi filmado em Bodrum, um destino turístico, mais de uma semana após ser visto em um porto de Montenegro, que não faz parte da União Europeia (UE).



Um grupo de ucranianos se aproximou do "Solaris" em um bote inflável para protestar: "Não é bem-vindo aqui", "Não à guerra na Ucrânia", "Vá embora barco russo", gritaram os manifestantes.



Países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e os membros da UE, adotaram sanções sem precedentes contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia. Os oligarcas e pessoas próximas a Putin estão na lista de afetados.



A Turquia, membro da Otan que tem vínculos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, não se uniu à imposição de sanções contra Moscou.



Iates pertencentes a bilionários russos já foram apreendidos em vários países.



Na semana passada, a UE adotou novas sanções contra a Rússia e um dos afetados foi Abramovich, de 55 anos, dono do clube de futebol inglês Chelsea. Ele também foi atingido por medidas no Reino Unido, onde seus bens foram congelados, e está proibido de viajar.



Já imaginando as sanções, Abramovich colocou o Chelsea à venda, mas a transação foi congelada pelas sanções.



A fortuna do oligarca é avaliada em 9,4 bilhões de libras esterlinas (10,7 bilhões de euros, 11,76 bilhões de dólares) pelo governo britânico.



A Turquia classificou como "inaceitável" a invasão russa e se ofereceu como mediadora para buscar o fim do conflito.