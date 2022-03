Iate do oligarca russo Abramovich atraca na Turquia

Um iate de luxo do bilionário Roman Abramovich atracou nesta segunda-feira (21) no sudoeste da Turquia, em um momento em que países ocidentais confiscam bens de oligarcas russos para pressionar o presidente Vladimir Putin a retirar suas tropas da Ucrânia.



O iate Solaris, de 140 metros de comprimento, foi filmado em Bodrum, um destino turístico, mais de uma semana após ser visto em um porto de Montenegro, que não faz parte da União Europeia (UE).



A Turquia, um membro da Otan que tem vínculos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, não se juntou à imposição de sanções contra Moscou.



Países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a UE, lançaram sanções sem precedentes contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, com magnatas e pessoas próximas a Putin na lista de sancionados.



Iates pertencentes a russos abastados já foram apreendidos em vários países.



Na semana passada, a UE adotou novas sanções contra a Rússia e um dos afetados foi Abramovich, de 55 anos, dono do clube de futebol inglês Chelsea.



A Turquia classificou como "inaceitável" a invasão russa e se posicionou como mediadora para buscar o fim do conflito.