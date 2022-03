UE quer ajudar Ucrânia a manter produção agrícola

A União Europeia (UE) quer ajudar os agricultores ucranianos a preparar a próxima colheita apesar da guerra, com contribuições de combustível e fertilizantes, enquanto fornece ajuda alimentar à população, anunciou nesta segunda-feira (21) o comissário europeu para a Agricultura, Janusz Wojciechowski.



"Será fornecida ajuda aos agricultores ucranianos que precisam de 50.000 toneladas de combustível para poder trabalhar em seus campos e manter sua produção nos níveis mínimos para sobreviver", explicou o comissário polonês após uma reunião de ministros da agricultura europeus.



"Transportar a ajuda pelo território polonês, do ponto de vista logístico, é a solução mais eficaz", e Varsóvia "está pronta para participar", acrescentou Wojciechowski, que pediu ação antes da primavera (boreal).



Reunidos em Bruxelas, os ministros dos 27 falaram por videoconferência com o seu homólogo ucraniano, Roman Leshchenko.



"Ele prestou homenagem a dois amigos agricultores mortos sob bombas enquanto trabalhavam nos campos" e citou a determinação dos agricultores do país de cultivar suas terras apesar da invasão russa, acrescentou o comissário.



Wojciechowski indicou que houve um momento "muito forte" na conferência, quando o ministro teve que sair mais cedo do que o planejado "devido a um alerta de bombardeio".



Antes da interrupção, disse o comissário, o ministro ucraniano divulgou as necessidades de ajuda alimentar à população ucraniana e aos refugiados, apoio à indústria agroalimentar e aos agricultores em termos de fertilizantes, sementes e energia.