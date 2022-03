O ataque cometido nesta segunda-feira (21) em uma escola de ensino médio em Malmö, no sul da Suécia, deixou duas mulheres mortas, anunciou a polícia local, que detalhou que o suspeito preso durante a tarde é um aluno de 18 anos.



As duas mulheres, que estavam na casa dos 50 anos, "eram funcionárias da escola", informou a polícia em comunicado. Em seu balanço anterior, as autoridades relataram que havia duas pessoas feridas.