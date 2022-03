Zelensky insiste na necessidade de uma 'reunião' com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistiu na necessidade de uma "reunião", da "maneira que for", com o líder russo, Vladimir Putin, para "deter a guerra" na Ucrânia.



"Acredito que sem esta reunião é impossível entender completamente o que eles (os russos) estão prontos para fazer para parar a guerra", declarou Zelensky em entrevista à Suspilne, um portal de comunicação público regional ucraniano.



Zelensky, que recentemente alertou que "sem negociações, não iremos parar a guerra", citou diversas vezes a vontade de se encontrar com Putin, mas o pedido desta segunda-feira foi especialmente insistente.



Desde que a invasão russa começou, em 24 de fevereiro, várias sessões de negociação foram realizadas entre delegações da Rússia e Ucrânia, tanto presencialmente como por videoconferência.