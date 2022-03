O ativista corsa Yvan Colonna, que foi espancado este mês numa prisão do sul da França, o que provocou fortes manifestações na ilha francesa do Mediterrâneo, faleceu, anunciou a família nesta segunda-feira (21).



Colonna, condenado à prisão perpétua pelo assassinato do prefeito Claude Erignac em 1998, faleceu nesta segunda-feira em um hospital de Marselha, no sul da França, disse à AFP seu advogado, Patrice Spinosi, transmitindo uma mensagem da família.