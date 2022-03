Embaixadora dos EUA na Alemanha critica China por sua atitude ante conflito na Ucrânia

A nova embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha acusou nesta segunda-feira (21) a China de se posicionar a favor do presidente russo Vladimir Putin no conflito na Ucrânia, depois que Pequim rejeitou criticar a Rússia após sua ofensiva.



"O presidente Xi [Jinping] afirma que é neutro neste conflito. Não existe neutralidade possível neste conflito", declarou Amy Gutmann, indicada como embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha no mês passado.



"Não denunciar a agressão de Putin como uma agressão é se posicionar", declarou Gutmann à imprensa na embaixada americana na capital alemã.



Gutmann, de 72 anos e filha de um sobrevivente do Holocausto, foi confirmada como nova embaixadora na Alemanha pelo Senado americano.



Anteriormente, Gutmann foi presidente da Universidade da Pensilvânia e é uma especialista em processos democráticos.