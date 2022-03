Duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas no que foi qualificado como um "crime grave" em um colégio em Malmö (sul), anunciou a polícia do país escandinavo na noite desta segunda-feira (21).



"Uma pessoa foi detida. A polícia está com a situação sob controle", afirmou.



O incidente ocorreu no Malmö Latinskola, grande colégio de ensino médio da terceira cidade do país.



A TV sueca mostrava cordões de segurança colocados em frente ao estabelecimento estudantil.



Muitos veículos de polícia e ambulâncias foram enviados para o local.



Nenhuma motivação nem modus operandi foi revelado até agora.