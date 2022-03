Ucrânia 'não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia', afirma o presidente Zelensky

A Ucrânia "não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia", declarou nesta segunda-feira (21) o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em entrevista a um veículo de comunicação estatal regional.



"A Ucrânia não pode aceitar nenhum ultimato da Rússia. Primeiro terão que destruir a todos nós, só então seus ultimatos serão respeitados", disse ele ao Suspilne, um site de notícias que publicou o vídeo desta entrevista.



"'Nós (os russos) enviamos um ultimato, lá estarão todos os pontos. Se cumprirem, pararemos a guerra': isso não é o certo, isso não dará resultados", acrescentou, afirmando que "o povo está unido".



A Rússia quer que as cidades de Kharkiv (nordeste), Mariupol (sudeste) e a capital Kiev se rendam, destacou o chefe do Estado ucraniano. Mas "nem os habitantes de Kharkiv, nem os de Mariupol, nem os de Kiev, nem eu, o presidente, podemos fazer isso", disse ele.



"O que você quer? Destrua-nos. Por isso respondo: não podemos respeitar este ultimato a menos que não estejamos mais aqui", concluiu.



O presidente ucraniano deve falar por vídeo ao parlamento italiano na terça-feira, como já fez com os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Israel. Na quarta-feira, ele falará perante o parlamento francês.