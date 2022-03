Imigrantes venezuelanos atacam base militar na Colômbia e matam um soldado

Um grupo de quase 200 imigrantes venezuelanos atacou uma base militar na Colômbia com explosivos, deixando um soldado morto e vários feridos, informou um comandante militar do alto escalão.



O incidente ocorreu no sábado em El Tarra, município do departamento fronteiriço ao Norte de Santander.



Segundo o general do Exército, Ómar Sepúlveda, um soldado morreu "por um artefato explosivo" e pelo menos 16 ficaram feridos "em consequência do golpe".



Dos 200 agressores, "aproximadamente 95% são civis venezuelanos" que estão sendo "cooptados" e "instrumentalizados" pelos dissidentes do grupo ex-guerrilheiro Farc, disse Sepúlveda à W Radio nesta segunda-feira (21).



Os imigrantes pretendiam "tomar o controle" do quartel usando "explosivos improvisados, elásticos, paus" e "coquetéis molotov" para "criar um assentamento lá", explicou o oficial militar.



Sepúlveda atribuiu o ataque ao chefe dissidente "Jhon Mechas", que comanda uma fração de rebeldes que não aceitaram o acordo de paz de 2016 e atua naquela região-chave para a produção de folha de coca, principal componente da cocaína.



El Tarra faz parte da região de Catatumbo, considerada pela ONU o local com mais cultivos de drogas do mundo (40.084 hectares plantados). Vários grupos armados disputam o controle desse negócio ilegal.



O exército anunciou que os membros do pelotão de choque serão mobilizados para o município e as autoridades locais decretaram o toque de recolher até a manhã de terça-feira.



Com 1,8 milhão de habitantes, a Colômbia é o principal destino dos imigrantes venezuelanos que fogem da crise econômica e social no país petrolífero, em meio a tensões diplomáticas entre Bogotá e Caracas.



O presidente colombiano, Iván Duque, acusa seu colega venezuelano, Nicolás Maduro, de dar refúgio e proteção a guerrilheiros que criam a sua própria lei na conturbada fronteira.