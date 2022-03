Atriz russa Chulpan Khamatova deixou seu país e está na Letônia

A atriz russa Chulpan Khamatova, conhecida por suas atuações em filmes como "Good bye Lenin!" (2003) e "The White Crow" (2018) anunciou que deixou seu país e está na Letônia, devido à invasão da Ucrânia.



Em entrevista concedida à jornalista russa Katerina Gordeeva e transmitida no YouTube no domingo, a atriz de 46 anos anunciou que estava na capital da Letônia há várias semanas.



"Estamos atualmente na Letônia, em Riga (...) porque não posso dizer que a dor de outras pessoas, a tragédia que outras pessoas estão vivendo, a catástrofe humanitária, tenha algo a ver com uma libertação", explica a atriz.



"Eu não estava na Rússia, estava de férias quando a guerra começou. A princípio pensei que teria que esperar, depois assinei uma petição contra a guerra, depois me deram a entender que era melhor não voltar para Rússia", acrescenta.



"Não me sinto capaz de ignorar o que vejo com os meus próprios olhos (...) sei que não sou uma traidora (...) amo profundamente o meu país", garantiu.



Formada na Escola de Teatro de Kazan e depois na Academia Russa de Artes Teatrais (Moscou), Chulpán Khamatova começou no cinema em 1998.



Ficou famosa com "Luna Papa" (1999) de Bakhtiar Judojnazarov. Ela é considerada uma das melhores atrizes russas de sua geração e já trabalhou em cinema, televisão e teatro.



Em meados de março, a dançarina estrela do Bolshoi Olga Smirnova anunciou que estava deixando a prestigiosa companhia de Moscou para trabalhar na Holanda por causa da guerra.