A Rússia anunciou nesta segunda-feira (21) que abandona as negociações com o Japão, depois que os dois países não assinaram um acordo desde a Segunda Guerra Mundial devido a uma disputa territorial, citando a "posição hostil" de Tóquio sobre o conflito na Ucrânia.



"A Rússia não pretende, nas atuais circunstâncias, continuar as negociações com o Japão sobre um tratado de paz", disse o ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.