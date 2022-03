Boeing cai em Wall Street após acidente na China

As ações da Boeing caíram em Wall Street nesta segunda-feira(21), depois que um avião 737-800 da empresa se acidentou no sul da China com 132 pessoas a bordo.



A fabricante americana está prestes a retomar as entregas do seu modelo 737 MAX, diferente do 737-800 da China Eastern que caiu com 123 passageiros e 9 tripulantes a bordo, segundo dados das autoridades chinesas.



As ações da Boeing caíram 5,6%, para US$ 182,06 ao meio-dia, a maior queda entre as empresas que compõem o Dow Jones.



A China Eastern Airlines confirmou nesta segunda-feira que há mortes no acidente.



"A companhia expressa suas mais profundas condolências aos passageiros e tripulantes que morreram no acidente", disse um comunicado à Bolsa de Valores de Xangai, onde está cotada, sem fornecer nenhum número de vítimas.



O Boeing 737 viajava da cidade de Kunming para a metrópole de Guangzhou, mas "perdeu contato quando sobrevoava a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo um comunicado da Agência de Aviação Civil da China, a CAAC.



"Estamos cientes dos relatos iniciais da mídia e estamos trabalhando para coletar mais informações", disse um porta-voz da Boeing à AFP.



