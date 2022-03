Facebook e Instagram são proibidos na Rússia por 'extremismo'

O aplicativo do Instagram é extremamente popular entre a juventude russa (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP/ MONTAGEM)

Um tribunal de Moscou proibiu, nesta segunda-feira (21), as redes sociais Facebook e Instagram na Rússia, alegando que elas realizam atividades "extremistas", informaram as agências de notícias russas."Estamos atendendo ao pedido da Promotoria de proibir as atividades da empresa Meta", controladora do Facebook e Instagram, disse o juiz, segundo as agências.O aplicativo de mensagens WhatsApp, também de propriedade da Meta, não é afetado por essa medida.Mais cedo, no início da audiência, os Serviços de Segurança russos (FSB) exigiram a proibição "imediata" das redes sociais americanas, em um contexto de repressão reforçada desde o início da invasão russa na Ucrânia."As atividades da Meta (empresa matriz do Facebook e do Instagram) se dirigem contra a Rússia e suas Forças Armadas. Exigimos sua proibição e a obrigação de aplicar esta medida imediatamente", declarou na audiência um porta-voz do FSB, Igor Kovalevski, citando pela agência de notícias Interfax.Um promotor também pediu a proibição da Meta "por sinais manifestos de atividade extremista".Em 11 de março, a Procuradoria-Geral russa pediu que a Meta fosse classificada como organização "extremista", abrindo a possibilidade de proibição de todas as suas atividades na Rússia.Esse processo se deu em resposta a uma decisão da matriz do Facebook e do Instagram de relaxar as regras sobre mensagens violentas contra o Exército e os dirigentes russos em relação à operação militar de Moscou na Ucrânia.Um representante da Meta declarou, nesta segunda-feira, que a companhia havia voltado atrás, segundo a agência de notícias russa TASS.Neste momento, a Rússia já mantém bloqueadas em seu território as redes sociais Instagram, Facebook e Twitter e inúmeros sites de veículos estrangeiros ou russos críticos ao governo.Desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, o governo russo reforçou consideravelmente seu controle sobre a informação difundida na internet, um dos últimos espaços de livre expressão no país.Na semana passada, o regulador de telecomunicações, Roskomnadzor, acusou gigante americano Google e seu serviço de vídeo YouTube de atividades "terroristas", um primeiro passo para um possível bloqueio.Segundo a Roskomnadzor, "as atividades de administração do YouTube são de natureza terrorista e ameaçam a vida e a saúde dos cidadãos russos".O aplicativo do Instagram é extremamente popular entre a juventude russa, tornando-se também uma ferramente de vendas online crucial para muitas pequenas e médias empresas, assim como para artistas e artesãos, que dependem de sua visibilidade nesta plataforma para sobreviver.Apenas 7,5 milhões de russos usaram o Facebook em 2021, 7,3% dos internautas do país, contra os 51 milhões no Instagram, de acordo com a empresa especializada eMarketer.MetaTwitterGOOGLE