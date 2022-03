Primeiro-ministro indiano agradece à Austrália devolução de antiguidades roubadas

A Austrália devolveu 29 objetos religiosos e culturais à Índia, entre eles vários roubados ou exportados de forma ilegal no país, um gesto agradecido pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi, durante uma cúpula entre os dois países nesta segunda-feira (21).



"Gostaria de agradecer especialmente à iniciativa de devolver as antiguidades indianas", disse Modi durante encontro virtual com seu homólogo australiano Scott Morrisson.



"Isso inclui estátuas e pinturas com centenas de anos que foram retiradas ilegalmente do país... agora podem voltar para onde pertencem", acrescentou.



Os objetos - que também incluem fotos e um pergaminho - datam do século XIX e foram guardados na Galeria Nacional da Austrália.



Nova Délhi pediu aos governos e museus ocidentais que identifiquem e devolvam os artefatos da "herança roubada" da Índia, repatriando com sucesso centenas deles.



Especialistas acreditam que milhares de peças são roubadas a cada ano dos templos indianos para serem vendidas no mercado internacional de antiguidades.



Barry O'Farrell, alto comissário da Austrália para a Índia, disse que a restituição dos artefatos simboliza os fortes laços diplomáticos entre os países "baseados em profundos laços de confiança e cooperação".



O encontro desta segunda-feira entre Modi e Morrison se concentrou na associação estratégia entre seus dois países, que estão finalizando um acordo comercial. Ambos são membros da aliança QUAD, juntamente com Estados Unidos e Japão.



A invasão russa na Ucrânia foi abordada por meio das palavras do presidente australiano, que apontou que a Rússia deve ser responsabilizada.



Nova Délhi, que tem laços diplomáticos e de defesa históricos com Moscou, se absteve nas votações da ONU contra a ação russa na Ucrânia e não comentou o assunto nesta segunda-feira.