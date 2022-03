Dependente dos hidrocarbonetos, mundo busca soluções para aquecimento

Enquanto a guerra na Ucrânia evidencia a dependência econômica dos hidrocarbonetos, 195 países começaram, nesta segunda-feira (21), a analisar a aprovação de um relatório sobre os cenários que permitirão limitar o aquecimento global e seus efeitos devastadores.



Depois de mais de um século e meio de desenvolvimento econômico baseado nas energias fósseis, a temperatura média mundial aumentou 1,1 ºC em relação à era pré-industrial, multiplicando ondas de calor, secas, tempestades e enchentes devastadoras.



O objetivo estabelecido pela comunidade internacional na histórica conferência sobre a mudança climática de Paris em 2015 (COP21) foi um máximo de +1,5 ºC.



O mundo avança "com os olhos fechados para a catástrofe climática", alertou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta segunda-feira.



"Se continuarmos assim, podemos nos despedir do objetivo de 1,5ºC e o de +2 ºC também poderia ficar fora do nosso alcance", acrescentou.



- Transformação de grande amplitude -



O novo relatório do Painel Intergovernamental de Especialistas Climáticos da ONU (IPCC) sobre as soluções para reduzir as emissões será publicado em 4 de abril, após duas semanas de discussões online e a portas fechadas.



"Uma avaliação atualizada é mais importante do que nunca", explicou o chefe do IPCC, Hoesung Lee, segundo um comunicado de imprensa.



No entanto, o relatório "mostrará um quadro pouco satisfatório", estima Stephen Cornelius, do Fundo Mundial para a Natureza (WWF).



Em uma primeira parte de seu relatório publicado em agosto de 2021, o IPCC destacou a aceleração do aquecimento e previu que o limite de +1,5 ºC poderia ser alcançado por volta de 2030.



O segundo, no final de fevereiro, estabeleceu um quadro muito sombrio dos impactos passados e futuros sobre as populações e os ecossistemas, destacando que retardar a ação reduzia as possibilidades de um "futuro viável".



O terceiro será sobre as possíveis formas de conter o aquecimento, diminuindo as possibilidades para grandes setores (energia, transporte, indústria, agricultura...) sem esquecer as questões de aceitação social e o lugar de tecnologias como coleta e armazenamento de carbono.



"Estamos falando sobre transformação de grande amplitude de todos os grandes sistemas: energético, transporte, infraestruturas, construção, agricultura e alimentar", disse à AFP a economista do clima Céline Guivarch, uma das autoras do relatório.



- "Humanidade na encruzilhada" -



Guivarch acrescentou que estas são grandes transformações que devem ser "feitas agora" para que a neutralidade de carbono seja alcançada até 2050 e ressaltou que "nunca é tarde demais para agir" e evitar o pior.



Essas questões que dizem respeito à própria organização de nossos modos de vida, consumo e produção podem provocar discussões acaloradas durante essas duas semanas.



Os participantes devem revisar cuidadosamente, linha por linha, palavra por palavra, o "Resumo para influenciadores que tomam decisões", um condensado de milhares de páginas de relatório científico.



E isso em um contexto ainda mais "inflamável" pela invasão russa da Ucrânia, diz Alden Meyer, analista do think tank E3G, que espera que o conflito seja abordado.



A longo prazo, a guerra na Ucrânia "dará mais impulso à necessidade de abandonar o gás e petróleo em geral", acredita Meyer.



"É um relatório crucial publicado quando países, empresas e investidores voltam a calibrar seus planos para acelerar a saída rápida das energias fósseis e a transição para sistemas alimentares sustentáveis", comenta Kaisa Kosonen, do Greenpeace.



"Agora mais do que nunca, o IPCC deve fornecer instrumentos concretos e práticas para a humanidade, que está em uma encruzilhada". Enquanto, segundo a ONU, os atuais compromissos dos Estados, se fossem respeitados, levariam a um aquecimento "catastrófico" de +2,7°C, os signatários do Acordo de Paris são chamados a reforçar suas ambições de redução das emissões de gases do efeito estufa entre agora e a conferência climática da ONU COP27, no Egito, em novembro.



"Sabemos o que devemos fazer e há muito tempo (...). Nossos líderes devem nos tirar dos combustíveis fósseis", insiste Taryn Fransen, do World Resources Institute. "Talvez façam isso, talvez não."