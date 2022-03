Gales proíbe castigo físico em crianças

O País de Gales anunciou, nesta segunda-feira (21), a entrada em vigor de uma lei que proíbe qualquer tipo de castigo físico em crianças, como já acontece na Escócia.



Bater, ou mesmo sacudir uma criança, agora é considerado uma agressão equivalente à cometida contra um adulto.



Até agora, dar tapas era algo tolerado, se fosse um "castigo razoável", como continua sendo o caso na Inglaterra e na Irlanda do Norte.



A avaliação sobre se uma punição é "razoável" depende de fatores como a marca que ela deixa.



As quatro nações que formam o Reino Unido têm seus próprios parlamentos regionais com competências em matérias de saúde, ou educação.



Mais de 60 países ao redor do mundo têm legislação contra o castigo físico de crianças.



A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança estabelece que os menores devem ser protegidos dos danos físicos e mentais.