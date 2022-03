Vinte e seis passageiros resgatados com vida em naufrágio na Indonésia

Vinte e seis pessoas consideradas desaparecidas, depois que um barco de pesca, que transportava trabalhadores migrantes sem documentos, afundou diante da costa da Indonésia, foram encontradas vivas. Algumas, após passar dois dias à deriva, afirmaram as autoridades nesta segunda-feira.



Dois dos 86 passageiros, buscavam emprego na vizinha Malásia, morreram no naufrágio, disse Rully Ramadhiansyah, porta-voz da base naval Belawan, na ilha de Sumatra. Tanto o capitão como os três membros da tripulação também sobreviveram.



"Encontramos alguns dos passageiros agarrados a boias, tambores e outros objetos flutuantes para sobreviver no oceano", disse Ramadhiansyah à AFP. Alguns foram resgatados por um pesqueiro.



A embarcação de madeira afundou diante da província de Sumatra do Norte, próximo à zona costeira de Tanjung Api, quando tentava chegar à Malásia por meio de uma rota sem vigilância.



As autoridades indicaram previamente que havia 89 pessoas a bordo e depois aumentaram a 90, de acordo com o testemunho do capitão da embarcação.



A Malásia, país com bons indicadores econômicos, é o destino escolhido por milhões de migrantes econômicos de toda a Ásia, muitos deles sem documentos, que trabalham em setores como a construção ou a agricultura.



Mas para chegar ao pais, muitos embarcam em perigosos trajetos pelo mar. Em janeiro, seis pessoas procedentes da Indonésia se afogaram quando sua embarcação afundou, enquanto em dezembro outros 21 migrantes do mesmo país morreram tentando chegar de barco.