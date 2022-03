Israel deseja aos iranianos uma mudança de regime em seu Ano Novo

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, que considera o atual regime no Irã como seu principal inimigo, desejou neste domingo (20) aos iranianos uma mudança de regime político, por ocasião do Nowruz, o Ano Novo iraniano.



"Nowruz significa literalmente 'novo dia' e é meu maior desejo que vocês iranianos vejam um novo dia, um dia de liberdade do cruel regime iraniano", disse ele em uma mensagem em vídeo em inglês divulgada por seu gabinete.



"Israelenses e iranianos, temos muito em comum, somos dois povos dinâmicos com histórias antigas e culturas ricas que aspiram a um futuro melhor", acrescentou o primeiro-ministro, hostil ao retorno ao acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.



Israel vê com maus olhos um possível acordo internacional sobre o programa do Irã, seu principal inimigo, contra quem está travando uma guerra nas sombras, sobretudo com ataques cibernéticos.



Os Estados Unidos indicaram na quarta-feira que um compromisso para salvar o pacto estava "próximo".