Três pessoas ficam feridas em ataque aéreo no oeste da Ucrânia

Três pessoas ficaram feridas neste domingo(20)em um ataque aéreo russo na região de Khitomir, no oeste da Ucrânia, informaram serviços de emergência.



Um total de 13 edifícios foram danificados no ataque, que teve como alvo a cidade de Korosten, cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade de Khitomir, acrescentaram os serviços de emergência.



O Ministério da Defesa russo disse no domingo que "mísseis de alta precisão" disparados pela Rússia atingiram um centro de treinamento das forças especiais ucranianas na mesma região de Khitomir, 150 quilômetros a oeste da capital Kiev.



"Mais de 100 membros das forças especiais [ucranianas] e mercenários estrangeiros foram mortos" no ataque às instalações, disse o Ministério russo.



A informação não pôde ser verificada de forma independente.