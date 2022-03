Cônsul grego, o último diplomata europeu em Mariupol, retorna a Atenas

O cônsul-geral da Grécia em Mariupol, Manolis Androulakis, o último diplomata europeu na cidade ucraniana sitiada pelo exército russo, chegou a Atenas neste domingo(20) após uma evacuação arriscada.



"Mariupol se juntará à lista de cidades do mundo completamente destruídas pela guerra, como Guernica, Stalingrado, Grozny e Aleppo", disse Androulakis a repórteres no aeroporto.



O diplomata, que deixou Mariupol na terça-feira, exortou a população a "unir suas vozes para pedir uma trégua, um cessar-fogo".



"Neste momento, os civis são atingidos às cegas e não podem fazer nada", disse ele.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que o cerco a Mariupol, cidade portuária estratégica no sudeste do país, será considerado um crime de guerra.



Androulakis conseguiu organizar muitas evacuações bem-sucedidas de expatriados gregos de Mariupol e foi tratado pela mídia grega como um herói.