Tribunal suspende construção de sede continental da Amazon na África

A justiça sul-africana paralisou a construção da sede continental da Amazon na África, um complexo na Cidade do Cabo, atendendo a grupos indígenas que afirmaram que esta terra é sagrada.



"O direito fundamental à cultura e ao patrimônio de grupos indígenas, mais particularmente os povos Khoi e San estão ameaçados na ausência de consulta adequada", disse o tribunal em uma decisão datada de 18 de março, mas publicada neste domingo(20).



A decisão reconhece que representantes indígenas apoiaram o projeto em troca da construção de um centro de mídia, cultura e patrimônio no local para ser operado por estes povos..



Mas o Conselho Tradicional Indígena Khoi Khoin de Goringhaicona e uma associação de bairro peticionaram ao Tribunal Superior para interromper o projeto.



Muitos em sua comunidade reclamam que ainda sofrem com grandes desigualdades sociais e falta de oportunidades econômicas, e dizem que seu passado continua sendo ignorado.



