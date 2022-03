França homenageia vítimas de atentados jihadistas de 2012

A França presta homenagem neste domingo (20) às vítimas dos ataques jihadistas de 2012 em Toulouse (sul), na presença do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente israelense, Isaac Herzog.



Há dez anos, Mohamed Merah, então com 23 anos, realizou uma série de ataques que deixaram sete vítimas e marcaram profundamente a população.



A primeira vítima foi um soldado de 30 anos, que foi baleado na cabeça em 11 de março de 2012 em Toulouse. Quatro dias depois, mais três soldados foram atacados enquanto retiravam dinheiro em frente a um quartel em Montauban, mais ao norte. Um deles ficou tetraplégico.



E em 19 de março, duas crianças, de 3 e 7 anos, foram baleadas de uma motocicleta à queima-roupa no pátio da escola hebraica Ozar Hatorah em Toulouse. Alguns segundos antes, Merah também disparou contra um pai e seu filho.



Esta manhã, os ex-alunos da escola, renomeada Ohr Torá, lotaram o pátio para participar de uma cerimônia presidida pelo rabino e diretor do estabelecimento, Yaacov Monsonego, cuja filha Myriam morreu no ataque.



O chefe de Estado francês e seu homólogo israelense colocaram uma coroa de flores no pátio da escola Ohr Torá, ao pé da "Árvore da Vida", um monumento às vítimas.



"A dor é intensa, o que aconteceu foi traumático e a ausência nunca será preenchida. Mas a vontade de viver e a solidariedade dentro da escola serão mais fortes", disse Ava Ouaknine, que tem 19 anos e era amiga de Myriam.



À tarde, uma grande cerimônia para marcar o décimo aniversário dos ataques deve reunir Macron e Herzog, além dos ex-presidentes franceses François Hollande e Nicolas Sarkozy e 2.000 convidados em uma sala de concertos.



"A presença conjunta [de Macron e Herzog] pretende marcar a amizade que une França e Israel, bem como a vontade dos dois chefes de Estado de continuar sua luta contra o terrorismo e o antissemitismo", disse a presidência francesa.