Pelo menos cinco mortos no naufrágio de uma balsa em Bangladesh

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois que um graneleiro colidiu com uma pequena balsa em um rio perto da capital de Bangladesh neste domingo(20).



Pelo menos vinte pessoas conseguiram nadar até a costa depois que o cargueiro MV Ruposhi-9 colidiu com o MV Afsaruddin, a sudeste da capital Daca, segundo a polícia.



A mídia local relatou cenas de pânico entre os passageiros, que pularam na água quando o navio afundou.



"Recuperamos cinco corpos, incluindo um homem, três mulheres e uma criança", disse o chefe de polícia local Shah Jaman à AFP.



De acordo com o inspetor de polícia Aslam Mia, acredita-se que havia mais de 60 passageiros na balsa, dos quais 22 conseguiram nadar até a praia.