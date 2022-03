Dois migrantes mortos e 26 desaparecidos em naufrágio na Indonésia

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 26 estão desaparecidas depois que uma balsa que transportava dezenas de imigrantes afundou na costa da Indonésia, informou uma autoridade local neste domingo.



O barco de madeira com 89 pessoas partiu para a vizinha Malásia por uma rota sem vigilância, mas teve um vazamento de água que acabou fazendo com que afundasse ao ser atingido por fortes ondas.



Os serviços de resgate encontraram os corpos de um homem e de uma mulher e resgataram 61 passageiros. O resto está desaparecido, explicou o chefe dos serviços locais de guarda costeira, Ady Pandawa.



"Suspeitamos que o número de passageiros tenha ultrapassado a capacidade da embarcação, por isso, quando foi atingida por ondas fortes, afundou imediatamente", explicou.



Os passageiros procediam de diferentes partes do arquipélago indonésio e queriam procurar trabalho na Malásia, acrescentou.



Relativamente abastada, a Malásia recebe milhões de migrantes de outros países mais pobres da Ásia, muitos sem documentos, que trabalham na indústria, construção ou agricultura.



Muitos indonésios tentam entrar clandestinamente na Malásia através de viagens perigosas, onde os acidentes ocorrem frequentemente devido ao mau tempo ou às medidas de segurança inadequadas.