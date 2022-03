Seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas quando um carro atingiu uma multidão reunida para um carnaval na cidade de La Louvière, no sul da Bélgica, na manhã deste domingo (20), segundo um novo balanço anunciado pelo procurador-adjunto do rei de Mons.



"No estado atual da investigação, sabemos que um veículo atropelou um grupo (...) e lamentamos seis mortes, 26 feridos", incluindo "dez pessoas cujas vidas estão atualmente em perigo", declarou Damien Verheyen, durante uma coletiva de imprensa.