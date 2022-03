Inglaterra oferecerá 4ª dose da vacina anticovid aos mais vulneráveis

A Inglaterra vai oferecer a partir de segunda-feira uma quarta dose da vacina contra o coronavírus para maiores de 75 anos e pessoas imunossuprimidas acima dos 12 anos, informou neste domingo (20, ainda sábado no Brasil) seu serviço público de saúde (NHS).



No total, cerca de cinco milhões de pessoas poderão receber a vacina e 600 mil serão incentivadas a agendar sua vacinação esta semana, segundo o NHS.



"Após o enorme sucesso da implementação (da vacinação) até agora, nesta primavera estamos oferecendo aos maiores de 75 anos e aos mais vulneráveis uma dose de reforço para completar sua proteção contra esse vírus", disse o ministro da Saúde, Sajid Javid, em um comunicado.



No Reino Unido, cada uma de suas quatro nações (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) decide sua política de saúde.



Na Inglaterra, os adultos elegíveis à quarta dose receberão o imunizante da Pfizer ou da Moderna. Os adolescentes de 12 a 18 anos receberão apenas o da Pfizer.



O governo está se preparando "para a quarta dose porque precisaremos dela", afirmou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson durante o congresso do Partido Conservador em Blackpool, no norte da Inglaterra, neste sábado.



O Reino Unido foi duramente atingido pela pandemia, com mais de 163 mil mortos.



Recentemente, o número de pessoas infectadas pela subvariante BA.2 ômicron aumentou e a Escócia atingiu níveis recordes de contaminação, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (ONS, na sigla em inglês).



