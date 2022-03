Dezessete cadáveres de migrantes encontrados na costa da Tunísia

Dezessete corpos de imigrantes que tentavam chegar clandestinamente à Europa foram encontrados no mar na costa nordeste da Tunísia, disse à AFP o porta-voz da proteção civil Moez Triaa neste sábado(19).



Os corpos "foram encontrados na costa de Cabo Bueno. A maioria é da África subsaariana, mas também há sírios", acrescentou.



Todos foram lançados ao mar entre sexta e sábado, acrescentou Triaa, sem dar mais detalhes sobre o ponto de partida ou a causa do afogamento.



Na margem sul do Mediterrâneo, a Tunísia e a Líbia são dois dos principais pontos de partida para os migrantes que sonham com uma vida melhor na Europa, muitas vezes fugindo de conflitos ou da pobreza.



No total, 15.671 migrantes, incluindo 584 mulheres, conseguiram chegar ao solo italiano da costa tunisiana em 2021, em comparação com 12.883 (incluindo 353 mulheres) em 2020, segundo o fórum tunisiano de direitos econômicos e sociais, especializado na questão da migração.



Mais de 123.000 migrantes desembarcaram na Itália em 2021, contra cerca de 95.000 no ano anterior, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.



Quase 2.000 migrantes estão desaparecidos ou se afogaram no Mediterrâneo no ano passado, acima dos 1.401 em 2020, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo esta organização. A agência das Nações Unidas estima que mais de 18.000 migrantes morreram ou desapareceram desde 2014.