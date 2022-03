Ucrânia pede à China que 'condene a barbárie russa'

As autoridades ucranianas pediram neste sábado(19) que a China se junte aos países ocidentais e "condene a barbárie russa" na Ucrânia.



"A China pode ser um elemento importante do sistema de segurança mundial se tomar a decisão certa de apoiar a coalizão de países civilizados e condenar a barbárie russa", afirmou no Twitter Mikhailo Podoliak, assessor da Presidência e membro da delegação que negocia com a Rússia.



A China até agora se recusou a condenar a invasão da Ucrânia. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou seu colega chinês Xi Jinping para "consequências", caso apoie a invasão russa de alguma forma, sem dar detalhes.



Xi garantiu que "a crise ucraniana não é algo que eles gostariam", mas pediu aos EUA e à Otan que mantenham um "diálogo" com a Rússia sobre as "preocupações de segurança" de Moscou.