Príncipe William cancela visita a um povoado de Belize por protestos

O príncipe William e sua esposa, Catherine, cancelaram uma visita planejada neste fim de semana a uma fazenda de cacau em Belize, a primeira etapa de sua turnê pelo Caribe, devido a "questões delicadas" envolvendo a população local, informou sua equipe neste sábado.



O casal visitaria a plantação, localizada na cidade de Indian Creek, no domingo, mas o evento foi finalmente cancelado.



"Podemos confirmar que devido a questões delicadas envolvendo a comunidade de Indian Creek, a visita foi transferida para outro local", informou uma porta-voz do Palácio de Kensington, acrescentando que mais detalhes serão divulgados posteriormente.



De acordo com o Daily Mail, moradores da cidade de Indian Creek expressaram sua oposição à visita do casal real na sexta-feira.



Indian Creek tem uma disputa sobre uma propriedade com a Flora and Fauna International, uma organização patrocinada por William. Os moradores também criticaram o pouso de helicóptero do casal em um campo de futebol da cidade, segundo o jornal.



"Nós não queremos que eles pousem em nossas terras, essa é a mensagem que queremos enviar. Eles podem pousar onde quiserem, mas não em nossas terras", disse Sebastian Shol, presidente da comunidade, citado pelo Daily Mail.



Além de Belize, o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, e Catherine vão viajar para a Jamaica e as Bahamas, durante esta viagem oficial de uma semana que começa neste sábado e é organizada por ocasião do jubileu de platina de Elizabeth II.