Os Guardiões da Revolução, a peça-chave para salvar o acordo nuclear do Irã

É um dos últimos obstáculos que devem ser superados para salvar o acordo nuclear iraniano: o Irã exige que os Estados Unidos retirem os Guardiões da Revolução de sua lista negra de organizações terroristas em um gesto simbólico, mas de alto risco político para Joe Biden.



A intervenção pública de Israel no debate nesta sexta-feira complicará ainda mais a decisão do presidente americano.



"A Guarda Revolucionária Islâmica matou milhares de pessoas, algumas delas americanas". "Nos recusamos a acreditar que os Estados Unidos retirarão sua designação como organização terrorista", disseram o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, em um comunicado.



O Irã e os Estados Unidos negociam há onze meses em Viena para salvar o acordo assinado em 2015 entre Teerã e as grandes potências com o objetivo de garantir que a República Islâmica não obtenha a bomba nuclear.



O acordo praticamente despareceu quando os Estados Unidos o abandonaram em 2018 sob o governo do presidente Donald Trump, que restabeleceu as sanções que estrangulavam a economia iraniana, levando Teerã a suspender as restrições ao seu programa nuclear.



Agora, Biden diz que está pronto para voltar ao acordo e suspender as sanções, se os iranianos retomarem seus compromissos.



E o Irã declarou esta semana que só faltam "duas questões" a negociar com os Estados Unidos, inclusive a das "garantias" que reivindica sobre a sobrevivência do acordo em caso de alternância política no Casa Branca.



O outro obstáculo tem a ver com os Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica, como confirmou uma fonte próxima do caso.



Em abril de 2019, o governo Trump colocou os Guardiões em sua lista negra de "organizações terroristas estrangeiras" para exercer "pressão máxima" sobre o poder iraniano.



Embora não seja em teoria uma sanção relacionada ao programa nuclear, Teerã acredita que não teria sido colocada em prática sem a saída dos Estados Unidos do acordo de 2015 e que deveria ser retirada.



- 'Una promessa' -



Nas entrelinhas, a declaração de Israel sugere que as partes estão chegando a um meio-termo em Viena. "Achamos difícil acreditar que a designação da Guarda Revolucionária como organização terrorista será rescindida em troca da promessa de não afetar os americanos", diz o comunicado israelense.



A direita americana e representantes próximos a Israel também multiplicam os alertas.



"Qualquer acordo que enriqueça os terroristas iranianos não duraria", declarou o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, orgulhoso de ter "colocado o Irã de joelhos". "Nós fizemos isso e vamos fazer de novo", completou.



Até agora, o governo americano sem mantém discreto.



O dilema é complexo porque a acusação de terrorismo contra os Guardiões é quase unânime em Washington. Este grupo militar de elite, que apoia o grupo libanês Hezbollah, os houthis iemenitas e algumas milícias iraquianas, é considerado responsável por inúmeros ataques contra soldados e interesses americanos no Oriente Médio.



"O objetivo número um dos Estados Unidos no Irã é que Teerã nunca obtenha uma arma nuclear", lembrou nesta sexta-feira o general Kenneth McKenzie, chefe das forças dos EUA no Oriente Médio. "Qualquer solução que impeça isso contribui para a segurança regional", completou.



McKenzie também observou que remover os Guardiões da lista negra "não muda muito" do "ponto de vista operacional" e da "ameaça" que eles representam para Washington.



Vários especialistas garantem que, mesmo que o governo Biden ceda nesse ponto, os Guardiões e seus líderes continuarão sujeitos a outras sanções.



Para Barbara Slavin, do Atlantic Council, vale a pena suspender a sanção para salvar o acordo de 2015. "Acho que os detratores do acordo atacaram essa questão em uma última tentativa de impedir que ele fosse ressuscitado".