O bombardeio russo a um teatro que serviu de refúgio para civis em Mariúpol deixou um ferido em estado grave, mas nenhuma vítima fatal, segundo o primeiro balanço divulgado nesta sexta-feira (18) pelo conselho municipal dessa cidade portuária no sudeste da Ucrânia.



"Segundo informações iniciais, não há mortos. Mas há relatos de uma pessoa gravemente ferida" no atentado, ocorrido na quarta-feira, apontou uma fonte no Telegram.