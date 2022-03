Necessidades humanitárias estão cada vez mais urgentes no leste da Ucrânia, diz ONU

A ONU alertou na sexta-feira (18) que as necessidades humanitárias no leste da Ucrânia estão se tornando cada vez mais urgentes, com mais de 200.000 pessoas sem acesso à água apenas na região de Donetsk.



"A situação humanitária em cidades como Mariupol e Sumy é extremamente grave, pois os habitantes enfrentam séria escassez de alimentos, água e remédios, com consequências que podem ser fatais", disse o porta-voz da agência da ONU para refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh.



Citando a fronteira polonesa, ele disse a repórteres em Genebra que as necessidades humanitárias no leste da Ucrânia "estão se tornando ainda mais urgentes".



"Mais de 200.000 pessoas não têm acesso à água em várias cidades da região de Donetsk, enquanto o bombardeio incessante em Luhansk destruiu 80% de algumas localidades, deixando 97.800 famílias sem eletricidade", disse Saltmarsh.



Além disso, indicou que os ataques seletivos contra civis e a infraestrutura civil, e a falta de corredores humanitários colocam em risco a vida de milhares de civis.



As pessoas vulneráveis estão encontrando cada vez mais dificuldade ao acesso a serviços essenciais, como alimentos, água, remédios e atendimento médico de emergência nas áreas afetadas.



A ACNUR está acompanhando de perto as negociações das Nações Unidas com os conflitantes para enviar ajuda humanitária a algumas cidades do leste, estimando que cerca de 13 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e proteção na Ucrânia.