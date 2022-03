Bombardeio perto do aeroporto ucraniano de Lviv antes de conversa Biden-Xi

As imediações do aeroporto de Lviv, no oeste da Ucrânia, foram atingidas nesta sexta-feira (18) por "mísseis" russos, informou o prefeito da cidade, em um conflito que "não é do interesse de ninguém", segundo afirmou o presidente da China, Xi Jinping, ao seu colega americano Joe Biden.



"Mísseis atingiram o bairro do aeroporto de Lviv", cidade próxima da fronteira com a Polônia, escreveu no Facebook o prefeito Andriy Savody. Ele informou que o bombardeio não atingiu diretamente as instalações do aeroporto, e sim uma fábrica de reparo de aviões. Não há vítimas, segundo ele.



"Trata-se de um bombardeio contra a cidade de Lviv, um centro humanitário onde há mais de 200.000 deslocados", o que mostra que "[os russos] estão lutando, não contra os militares, mas contra a população", comentou Maksym Kozytsky, governador regional de Lviv, relatando um ferido leve.



Um jornalista da AFP viu fumaça sobre a região e veículos da polícia e ambulâncias indo rapidamente naquela direção.



"Ouvimos o alarme. Eles nos avisaram [...] mas não nos abrigamos porque não temos medo de nada", disse Olga, de 56 anos. "À noite, rezamos por todas as nossas cidades submetidas ao ataque cruel de Putin."



E com os combates incessantes, o presidente americano Joe Biden e seu colega chinês Xi Jingping falaram por telefone sobre o conflito nesta sexta-feira, com Xi dizendo a Biden que "não é do interesse de ninguém", segundo reportagens da televisão chinesa.



Antes da conversa, Washington havia indicado que planejava alertar Pequim contra qualquer apoio ao presidente russo Vladimir Putin.



Biden "dirá claramente que a China terá responsabilidade por qualquer ato destinado a apoiar a agressão e não hesitaremos em impor um custo a isso", declarou na quinta-feira o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



Desde o início da invasão em 24 de fevereiro, o regime comunista chinês tenta proteger sua relação fluida com o Kremlin e evitou pedir a Putin a retirada de suas tropas da Ucrânia.



Ao mesmo tempo, no entanto, estabeleceu certa distância de uma Rússia cada vez mais isolada. Por exemplo, Pequim não apoiou uma resolução russa sobre a guerra na Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU, que acabou sendo retirada por Moscou.



Nos últimos dias, Biden não poupou críticas a Putin. Na quarta-feira o chamou de "criminoso de guerra" e na quinta-feira de "ditador sanguinário".



- Combates em Mariupol -



Entre as cidades mais atingidas está Mariupol, um porto estratégico sitiado no sudeste. Soldados russos e seus aliados separatistas lutavam no centro da cidade nesta sexta-feira, anunciou o Ministério da Defesa russo.



"Em Mariupol, as unidades da [autoproclamada] República Popular de Donetsk, com o apoio das forças russas, apertam o cerco e combatem os nacionalistas no centro da cidade", disse o porta-voz do Ministério, Igor Konashenkov.



Além disso, ele afirmou que as forças russas e os separatistas de Lugansk já controlavam 90% do território da região ucraniana de mesmo nome.



Pouco antes da ofensiva, que começou em 24 de fevereiro, Moscou reconheceu a independência dos territórios separatistas de Donbas, Lugansk e Donetsk.



Os ucranianos também acusaram na quarta-feira a Força Aérea russa de ter bombardeado "deliberadamente" um teatro de Mariupol, onde centenas de civis estariam refugiados, o que a Rússia nega.



Segundo a emissária ucraniana para os Direitos Humanos Liudmyla Denisova, 130 pessoas conseguiram sair dos escombros, mas ainda é impossível fazer um balanço.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, notificou os mesmos números em um vídeo, mas ressaltou que "centenas de habitantes de Mariupol ainda estão sob os escombros".



A prefeitura de Mariupol destacou uma situação "crítica", com bombardeios russos "ininterruptos" e muitos danos. De acordo com as primeiras estimativas, 80% das casas teriam sido destruídas.



Os bombardeios também continuam na capital Kiev e em Kharkiv, segunda maior cidade do país, onde pelo menos 500 pessoas morreram em ataques desde o início da guerra.



De acordo com o serviço de emergência ucraniano, tiros russos atingiram "um estabelecimento de ensino superior" e "dois edifícios residenciais vizinhos", causando uma morte e 11 feridos em Kharkiv nesta sexta-feira.



Cerca de metade dos 3,5 milhões de habitantes de Kiev deixaram a cidade, onde, segundo o gabinete do prefeito, 222 pessoas - incluindo 60 civis - morreram desde o início da invasão.



Moscou anunciou que lançou dois mísseis balísticos de curto alcance contra posições ucranianas nos arredores de Zaporizhzhya (sudeste), de onde teriam sido disparados mísseis na direção de Melitopol (sul), cidade controlada pelas forças russas.



- Propostas "não realistas" -



Até o momento não foi divulgado um balanço global do conflito, mas presidente Zelensky mencionou em 12 de março a morte de "1.300" militares ucranianos, enquanto Moscou reportou 10 dias antes que havia registrado quase 500 baixas em suas fileiras.



Segundo a contagem de 16 de março feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Ucrânia, consultada pela AFP, pelo menos 780 civis - incluindo 58 crianças - morreram violentamente na Ucrânia e mais de 1.250 ficaram feridos. No entanto, a agência alerta que esses números provavelmente estão subestimados.



E não há indícios de que Moscou vai interromper a ofensiva, apesar do diálogo aberto entre os dois países.



Durante uma conversa nesta sexta-feira com o chanceler alemão, Olaf Scholz, Putin acusou a Ucrânia de "adiar" as negociações para acabar com o conflito e afirmou que as autoridades do país apresentam propostas "que não são realistas".



A Rússia indicou que quer negociar para que a Ucrânia se torne um país neutro e desmilitarizado. As autoridades ucranianas, que não descartam a ideia de neutralidade, pediram a designação de países garantidores da sua segurança, que defenderiam o seu país em caso de agressão russa.



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse à rede RT que Moscou "não fecha as porta para o oeste", denunciando uma "tentativa" de Washington de criar um "mundo unipolar".



Até o momento, mais de três milhões de ucranianos fugiram do país, a maioria deles para a Polônia, onde mais de dois milhões de imigrantes da Ucrânia já haviam chegado na sexta-feira, segundo guardas de fronteira poloneses.



As necessidades humanitárias na Ucrânia são "cada vez mais urgentes", com mais de 200.000 pessoas sem água na região de Donetsk e "grave escassez" de alimentos, água e remédios em cidades como Mariupol e Sumy, disse o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Matthew Saltmarsh.