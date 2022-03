Rússia acusa Google e YouTube "atividades 'terroristas'

O agência reguladora russa acusou nesta sexta-feira o gigante americano Google e seu serviço de vídeo YouTube de atividades "terroristas", primeira etapa para um possível bloqueio dos sites, como aconteceu com Twitter, Instagram e vários meios nas últimas semanas.



Segundo a Roskomnadzor, agência russa das telecomunicações, usuários do YouTube "divulgam publicidade com chamadas para encerrar as conexões ferroviárias da Rússia e de Belarus", um país aliado de Moscou desde que auxiliou na ofensiva contra a Ucrânia pelo norte do país.



"As atividades de administração do YouTube são de natureza terrorista e ameaçam a vida e a saúde dos cidadãos russos", afirmou a Roskomnadzor, citada pela agência Interfax.



Denunciando a "posição claramente anti-russa" do Google, a Roskomnadzor afirma que exigiu da empresa americana "que pare com a difusão dos vídeos antirrussos o quanto antes".



A Rússia também bloqueou o acesso às populares redes sociais Instagram, Facebook e Twitter e iniciou ações contra o grupo Meta, acusado de propagar "apelos por assassinato" de russos



O país é um dos mais restritivos em matéria de liberdade de imprensa e de expressão e a situação piorou nas últimas semanas com o bloqueio da maior parte dos meios independentes, após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.



GOOGLE



Meta



Twitter