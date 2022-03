O presidente russo, Vladimir Putin, desapareceu repentinamente da televisão, nesta sexta-feira (18), no momento em que discursava durante um grande concerto em Moscou, para celebrar a anexação da Crimeia ucraniana em 2014.



Diante de um público de dezenas de milhares de pessoas reunidas em um estádio, Putin elogiava o heroísmo dos soldados russos destacados na Ucrânia, quando, de repente, a rede de televisão pública russa Rossiya-24 começou a mostrar outros momentos do mesmo evento, discursos oficiais e canções populares.



Quinze minutos depois, a emissora retomou a transmissão da intervenção do presidente russo com "delay".