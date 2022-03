AIE sugere medidas para reduzir consumo de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) apresentou, nesta sexta-feira (18), várias medidas para se reduzir rapidamente o consumo de petróleo, em meio a temores de uma possível crise de abastecimento causada pela invasão russa da Ucrânia.



Com essas dez medidas, que incluem diminuir os limites de velocidade, teletrabalho, ou baratear o transporte público, seria possível economizar um consumo de 2,7 milhões de barris de petróleo por dia em quatro meses, ou seja, o equivalente ao consumo de todos os veículos da China, segundo a AIE.



A agência, que assessora os países em sua política energética, disse recentemente que teme um grande "impacto" na oferta mundial de petróleo, após as sanções contra a Rússia tomadas pela invasão da Ucrânia. Ainda de acordo com a AIE, os barris de petróleo russo não podem ser facilmente substituídos no curto prazo.



Seu plano de dez pontos, que se segue a outro para reduzir a dependência do gás, concentra-se no setor de transportes.



A AIE sugere reduzir em 10 a velocidade autorizada nas estradas, trabalhar em casa pelo menos três dias por semana, se possível, ou organizar domingos sem carros nas grandes cidades.



Sugere-se também baixar o preço dos transportes públicos, incentivar as pessoas a caminharem, ou a usarem a bicicleta, e a priorizar o trem em relação ao avião, assim como os veículos elétricos, aos tradicionais.