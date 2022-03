Samoa fecha fronteiras após primeiro contágio local de covid-19

Samoa, um pequeno país insular de 200.000 habitantes no Pacífico, fechou as fronteiras em preparação para o primeiro confinamento nacional após registrar o primeiro contágio local de covid-19 em mais de dois anos de pandemia.



O governo emitiu uma ordem de emergência que suspende todas as viagens marítimas e aéreas após a detecção de um caso positivo na quinta-feira na ilha de Upolu, uma mulher de 29 anos que fez um teste de rotina antes de viajar para Fiji.



O arquipélago havia registrado até o momento 48 casos de covid-19, mas todos importados, sendo um dos poucos lugares do mundo que havia evitado contágios locais.



A primeira-ministra Fiame Naomi Mata'afa ordenou na quinta-feira um confinamento de pelo menos quatro dias, durante os quais as reuniões públicas serão proibidas e as escolas, igrejas e outros serviços não essenciais permanecerão fechados.