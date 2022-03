Adolescente de 13 anos estava dirigindo em acidente que deixou nove mortos no Texas

Um menino de 13 anos estava dirigindo a caminhonete que colidiu com um veículo que transportava membros de um time de golfe universitário no oeste do Texas, matando nove pessoas, disseram autoridades nesta quinta-feira (17).



Seis membros do time de golfe da Universidade Southwestern, com campus no Novo México, morreram na noite de terça-feira junto com seu treinador, segundo a polícia.



O jovem de 13 anos e seu pai de 38 anos, que estavam na caminhonete, também morreram no acidente perto de Andrews, Texas.



De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas, a caminhonete Dodge 2500 entrou na pista contrária e colidiu de frente com o veículo de transporte, causando um incêndio nos dois carros.



O vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Bruce Landsberg, foi citado pela rede de TV KWES em Odessa, Texas, afirmando que o jovem estava ao volante no momento do acidente.



Aos 13 anos, o indivíduo não está legalmente autorizado a dirigir no Texas. Um residente desse estado deve ter 15 anos para receber uma permissão de aprendizagem, que permite dirigir um veículo na companhia de um adulto de mais de 21 anos com carteira de motorista.



Landsberg também disse que o pneu dianteiro esquerdo do veículo parece ter estourado antes do acidente, que ocorreu com os dois veículos viajando em alta velocidade.



Dois estudantes da Universidade Southwestern, ambos canadenses, estão em estado crítico no hospital.