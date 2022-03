'Braço russo' usado em Hollywood é renomeado U-Crane após invasão da Ucrânia

A grua motorizada usada em filmes de ação de Hollywood, conhecida na indústria cinematográfica como "braço russo" ('russian arm') foi renomeada para homenagear o país de origem de seu criador, a Ucrânia.



O sistema giro-estabilizado, instalado no teto de um carro, é usado para adicionar uma perspectiva mais dinâmica às cenas de perseguições automobilísticas e debandadas, permitindo ao público se colocar no lugar dos atores.



É uma ferramenta muito usada em grandes superproduções, como "Velozes e Furiosos", "Viúva Negra", ou praticamente em qualquer filme protagonizado por Tom Cruise.



O dispositivo foi nomeado "Braço russo" no começo dos anos 1990, quando foi criado pela companhia Filmotechnic, com origem em Kiev.



Mas em meio à invasão russa da Ucrânia, isso mudou.



"O novo nome oficial do mundialmente famoso sistema da Filmotechnic agora é U-CRANE", anunciou em fevereiro a filial americana da companhia no Instagram. O novo nome é um jogo de palavras em inglês, pois neste idioma, grua se diz 'crane'.



A mudança foi feita "em homenagem a [seu] país de origem [a Ucrânia] e a sua heroica batalha contra a agressão russa".



"O sistema desta grua giro-estabilizada foi desenvolvido e construído na Ucrânia pela Filmotechnic e continuará sendo construído em Kiev por muitos anos!", acrescentou a empresa.



Segundo a revista Variety, a primeira a informar sobre a mudança, a Filmotechnic conta com cerca de 250 colaboradores em Kiev, capital ucraniana atualmente sob ataque russo.



Kevin Descheemaeker, representante da empresa nos Estados Unidos, disse que o sistema deixou de ser chamado "Braço russo" para prestar um tributo aos funcionários ucranianos da empresa e ao dono da Filmotechnic, o engenheiro ucraniano Anatoliy Kokush, que projetou e ganhou um Oscar por este dispositivo.



"Escrevi ao nosso grupo internacional para retirar qualquer sinalização a este nome de nossos veículos e nossos sites na internet, e para deixar de usar a hashtag #bracorusso", disse Descheemaeker em um comunicado.



"Como grupo, consideramos que U-CRANE é uma alternativa mais respeitosa".



As forças russas atacam a Ucrânia há três semanas, obrigando milhões de civis a deixar suas casas, muitos deles tendo que fugir para outros países.



Os invasores têm sido acusados de atacar escolas, hospitais e teatros, ignorando as regras dos conflitos, que estabelecem que os civis não devem enfrentar os horrores da guerra.



CRANE