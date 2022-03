Bachelet elogia avanços em direitos humanos na Venezuela, mas adverte que 'há mais a fazer'

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou nesta quinta-feira (17) ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que vê progressos na Venezuela em termos de direitos e na luta contra a impunidade policial, mas reconheceu que "ainda há mais a fazer".



"A reforma do sistema judiciário e a reestruturação da polícia nacional são passos promissores", disse Bachelet, ao mesmo tempo em que chamou as condenações de torturadores "como passos na direção certa (embora) ainda que há mais a ser feito".



A alta comissária também elogiou o memorando de entendimento assinado pelo governo de Nicolás Maduro com a acusação do Corte Penal Internacional (CPI).



É "mais uma oportunidade para as autoridades demonstrarem seu compromisso com a luta contra a impunidade", disse.



Esta semana, organizações locais de direitos humanos denunciaram 1.414 "execuções extrajudiciais" na Venezuela em 2021, um "número letal" que, no entanto, representa uma queda de 50% em relação a 2020, e atribuíram a diminuição significativa às denúncias diretas de Bachelet.



A ex-presidente do Chile exigiu a dissolução da Força de Ações Especiais da Polícia Nacional (FAES), acusada de excessos em operações contra o crime.



Em seu discurso nesta quinta-feira, Bachelet mais uma vez exigiu a libertação de pessoas detidas arbitrariamente e expressou sua preocupação com a "perseguição" ou "estigmatização" de trabalhadores de ONGs, defensores de direitos humanos, jornalistas, entre outros.



Ela também condenou o fechamento e os bloqueios aos meios de comunicação. "O povo da Venezuela tem direito a fontes independentes de informação e as liberdades dos meios devem ser protegidas", ressaltou.



Sobre os avanços em termos de liberdades políticas, ela agradeceu às autoridades nacionais pelo acesso aos observadores eleitorais nas últimas eleições municipais e regionais, e considerou "encorajadora" a notícia sobre a retomada das discussões entre o governo venezuelano e a oposição.



A Alta Comissária pediu novamente o levantamento das sanções setoriais para "aliviar as necessidades dos setores mais vulneráveis da população venezuelana" e reiterou a disponibilidade de sua agência para prestar assistência técnica ao país latino-americano.