FMI diz que guerra na Ucrânia impactará metas de programa com Argentina

O Fundo Monetário Internacional afirmou nesta quinta-feira (17) que as consequências econômicas da guerra na Ucrânia terão impacto no cumprimento das metas do novo programa de crédito acordado com a Argentina.



O acordo entre o FMI e o governo de Alberto Fernández, que ainda não foi ratificado pelo Congresso argentino e aprovado pela diretoria do Fundo, visa a começar a baixar a alta inflação que atinge o país sul-americano há anos e que no ano passado ultrapassou 50%.



"O programa busca começar a reduzir a inflação persistentemente alta", disse o porta-voz do FMI, Gerry Rice. "Isso, é claro, será uma tarefa desafiadora à luz dos desenvolvimentos globais, já que o aumento dos preços das matérias-primas está afetando a inflação em todo o mundo".



Rice afirmou que a Argentina já sente os efeitos econômicos da invasão russa da Ucrânia, lançada pelo presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro.



"A Argentina, como outras economias emergentes, já se vê afetada pela guerra na Ucrânia, inclusive pelo aumento dos preços mundiais das matérias-primas que já está afetando a inflação", explicou em coletiva de imprensa.



"A equipe do FMI está avaliando o impacto potencial mais amplo no crescimento, bem como nas contas externas e no equilíbrio fiscal. No entanto, as incertezas permanecem grandes e dependem da duração do conflito", acrescentou Rice.



O FMI e as autoridades argentinas anunciaram em 3 de março um acordo para reestruturar uma dívida de cerca de 45.000 milhões de dólares, legado de um empréstimo recorde de até 57.000 milhões concedido em 2018 através de um programa que, no final de 2021, o próprio Fundo considerou falhado.



Rice destacou que o novo programa acordado apresenta uma "estratégia múltipla" para baixar a inflação, que "envolve uma redução do financiamento monetário do déficit fiscal, e uma nova estrutura para a implementação da política monetária para gerar taxas de juros reais positivas para apoiar a demanda por ativos em peso".



A inflação na Argentina foi de 50,9% em 2021; chegou a 36,1% em 2020, ano de paralisação econômica devido a pandemia de covid-19, e em 2019 alcançou 53,8%.