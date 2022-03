Regulador europeu acredita que é muito cedo para 2ª dose de reforço anticovid

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) considerou nesta quinta-feira (17) que ainda é prematuro defender uma segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19, apesar do rápido aumento de novas infecções causadas pela variante ômicron.



"Constatamos que o índice de contágio está aumentando em vários Estados-membros, após a redução que tínhamos observado nas semanas anteriores", disse em coletiva de imprensa Marco Cavaleri, o responsável pela estratégia de vacinação da EMA, cuja sede fica em Amsterdã.



A EMA "continua monitorando a eficácia das vacinas anticovid contra a variante ômicron", afirmou, e acrescentou: "Quero reiterar que ainda não há provas [...] que justifiquem a recomendação de uma segunda dose de reforço para a população em geral".



O governo francês anunciou no sábado que disponibilizará a quarta dose da vacina contra a covid "aos maiores de 80 anos que tenham recebido a de reforço há mais de três meses", diante de uma leve retomada da epidemia.



Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou, nesta quarta-feira, preocupação pelo aumento de casos de covid-19.



Após a redução de casos registrada durante várias semanas, as infecções cresceram 8% na semana passada, para 11 milhões de casos, com mais de 43.000 novas mortes, segundo a OMS.



