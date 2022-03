Kosovo pede a Biden ajuda para entrar na Otan

Kosovo pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para ingressar na Otan, uma adesão que agora é "imperativa" de acordo com esta ex-província sérvia, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.



Em uma carta dirigida a Biden, à qual a AFP teve acesso, seu colega kosovar Vjosa Osmani Sadriu alerta contra as tentativas de "desestabilização" do Kosovo e da frágil região dos Balcãs por parte da Rússia.



"A adesão do Kosovo à Otan tornou-se imperativa", escreve Osmani.



"Expressamos nossa esperança e expectativa de que os Estados Unidos usem sua liderança e influência para apoiar o complexo processo de adesão à Otan de Kosovo", enfatizou.



A Rússia se opõe fortemente ao Kosovo desde a guerra entre rebeldes pró-independência e forças sérvias, que foram expulsas do território em 1999 por uma campanha de bombardeios liderada pelos EUA. Assim como Belgrado, Moscou não reconhece Kosovo.