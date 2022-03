Canadá sanciona Belarus por ataques russos à Ucrânia a partir de seu território

O Canadá divulgou nesta quinta-feira (17) novas sanções contra 22 funcionários do Departamento de Defesa de Belarus por permitir que a Rússia lance ataques à Ucrânia a partir de seu território.



O anúncio, disse o Ministério das Relações Exteriores do Canadá em um comunicado, "envia uma mensagem clara aos cúmplices do presidente (russo) Vladimir Putin: aqueles que apoiam violações da soberania, integridade territorial e independência da Ucrânia serão responsabilizados".



Ottawa acusou altos funcionários de Belarus, incluindo o chefe da Força Aérea Victor Soyko, de apoiar o ataque da Rússia à Ucrânia e "permitir que seu país sirva como plataforma de lançamento para a invasão russa".



O Canadá sancionou em 2020 o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko depois que ele anunciou uma vitória esmagadora em uma questionada eleição de agosto, bem como, mais recentemente, a membros de seu círculo íntimo.



Esta última rodada eleva para mais de 500 o número de indivíduos e entidades na Rússia, Belarus - aliada de Moscou - e Ucrânia sancionadas pelo Canadá desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.