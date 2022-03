ONU estabelece relação formal com Afeganistão (resolução)

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta quinta-feira (15) para estabelecer laços formais com o Afeganistão, controlado pelo Talibã, que ainda não conquistou amplo reconhecimento internacional.



O Conselho aprovou uma resolução que não usa a palavra "Talibã" e define o novo mandato de um ano da missão política da ONU no Afeganistão, que disse ser "crucial" para a paz no país.



A votação foi de 14 votos a favor, com uma abstenção da Rússia.



O texto aborda linhas de cooperação em várias frentes, como humanitária, política e direitos humanos, incluindo mulheres, crianças e jornalistas.



Após a votação, a embaixadora norueguesa nas Nações Unidas, Mona Juul, saudou a resolução, "crucial" para "responder à crise humanitária e econômica imediata".



"O Conselho envia uma mensagem clara com este novo mandato: a Unama tem um papel fundamental a desempenhar na promoção da paz e da estabilidade no Afeganistão e no apoio ao povo afegão, que enfrenta desafios e incertezas sem precedentes", acrescentou Juul, cujo país redigiu o texto.